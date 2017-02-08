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Беларусь планирует снизить потребление природного газа на 20% после запуска БелАЭС

08.02.2017 - 13:32

Новости Беларуси. Потребление природного газа в Беларуси планируют снизить на 20%. Это станет возможным после запуска Белорусской АЭС. Об этом 8 февраля сообщили в парламенте.

К слову, сегодня природный газ – основной ресурс получения тепло- и электроэнергии в стране. Однако ситуация с мировыми ценами на природные ресурсы вынуждает страны искать альтернативные источники энергии.

В этой связи, по предварительным подсчетам, в ближайшие пять лет специалисты планируют замещение 2,5 миллиардов кубометров газа не только за счет ввода собственной атомной электростанции, но и с помощью использования местных видов топлива, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Завьялов, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
По оценкам межударного энергетического агентства потребление энергии в мире будет возрастать и к 30-му, и к 50-му году. Но развиваться теми же темпами и в том же направлении технологически энергетика не может. Роль возобновляемых источников энергии будет возрастать.

Татьяна Конончук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы:
Исследования сегодня и показывают, и доказали, что республика располагает сырьевой базой, природным потенциалом для развития всех видов энергетики альтернативной. Это и энергия солнца, и энергия ветра, биогаза, биомассы, потоков вод.
Говоря о перспективах экспорта электроэнергии после запуска БелАЭС, в парламенте напомнили о формировании общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС, что создает хорошие предпосылки для поставок электроэнергии на экспорт.

Беларусь планирует снизить потребление природного газа на 20% после запуска БелАЭС

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