Новости Беларуси. Беларусь планирует создать в Египте совместные сборочные производства автомобилей. В первую очередь речь идет о специализированной сельскохозяйственной технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что производство машин может удовлетворить спрос не только на египетском рынке, но и на большей части всего африканского континента. Кроме того, Беларусь готова поставлять в Египет отечественные продукты питания, в частности молочную продукцию. При этом главный акцент – не останавливаться на простой торговле, а перейти к кооперации.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы уже приступили к реализации достигнутых ранее договоренностей. Машинокомплекты тракторов отгружены на совместное предприятие. Со дня на день они прибудут, и будет собираться там первая партия. Мы готовы открыть сборочное производство автомобилей самого разного назначения – грузовых, самосвалов, военных автомобилей, автобусов.

25 мая новые векторы сотрудничества представители двух стран обсудят на совместном заседании торговой комиссии.