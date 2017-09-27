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Беларусь планирует увеличить товарооборот с Новосибирской областью до 500 тысяч долларов

27.09.2017 - 21:50

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на качественно новый уровень в отношениях с Новосибирской областью России. Детали сотрудничества 27 сентября обсуждали премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков с губернатором российского региона Владимиром Городецким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас взаимный товарооборот превышает 200 млн долларов, но стороны готовы нарастить его более чем вдвое. Беларусь рассчитывает увеличить поставки продукции машиностроения, есть перспективы в строительной отрасли и совместном производстве инновационной продукции. Планируется возобновить в 2018 году и прямой авиарейс между Минском и Новосибирском.

Беларусь планирует увеличить товарооборот с Новосибирской областью до 500 тысяч долларов

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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