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Беларусь поможет построить во Вьетнаме метро и Национальную библиотеку

31.08.2017 - 13:53

Новости Беларуси. Беларусь поможет построить во Вьетнаме метро и Национальную библиотеку. Такая идея возникла после посещения белорусского «алмаза знаний». Сейчас решается вопрос, будут белорусские специалисты участвовать в строительстве или проектировать объекты.

Столицы двух государств являются городами-побратимами. Совместные проекты помогут укрепить дружбу.

Ле Ань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Белаурсь:
Белорусская сторона будет участвовать в конкурсе на проектирование и строительство метро и других сооружений во Вьетнаме. Кроме того, белорусская сторона может помочь в строительстве Национальной библиотеке в Ханое.

Беларусь и Вьетнам – давние торговые партнеры. Кроме отечественных тракторов и удобрений в эту страны мы поставляем лекарства и продукты питания.

Беларусь поможет построить во Вьетнаме метро и Национальную библиотеку

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