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Беларусь поставит во Вьетнам 200 МАЗов и построит там завод

09.08.2017 - 17:18

Новости Беларуси. Десятки новых моделей грузовиков минские производители готовы поставить на рынок Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца 2017 года во Вьетнам отправятся 200 машин и столько же машинокомплектов. Отгрузка начнется в августе. Собирать технику будут на новом заводе, который нынешней осенью откроют в провинции Хынгйен. Ее представители 9 августа побывали на производстве в Минске.

Федор Невар, заместитель начальника управления экспорта Минского автомобильного завода:
В рамках соглашения о зоне свободной торговли между Таможенным союзом и Вьетнамом Беларусь должна построить два совместных предприятия во Вьетнаме. Одно мы уже заканчиваем строить, в сентябре-октябре будет открытие. Второй звод планируем построить по автобусам.

Данг Нгок Куинн, первый заместитель председателя Народного комитета провинции Хынгйен Социалистической Республики Вьетнам:
Теплые и дружеские отношения между нашими странами давно сложились, и это хорошая основа для наработки и дальнейшего развития экономических связей. В нашей провинции сегодня строится сборочное производство вашей грузовой техники. Мы готовы и далее способствовать появлению новых сборочных площадок.

Кроме автобусов и грузовиков, азиатских партнеров интересуют наши велосипеды и мотоциклы. Такой вид транспорта во Вьетнаме очень популярен.

Беларусь поставит во Вьетнам 200 МАЗов и построит там завод

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