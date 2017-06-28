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Беларусь поставит во Вьетнам 400 машин: делегация из Ханоя прибыла на МАЗ

28.06.2017 - 11:16

Новости Беларуси. МАЗ поставит во Вьетнам 400 машин, а к концу 2017 года планируется наладить совместное производство грузовой техники. Этот проект 28 июня обсуждают в Минске. На предприятии сейчас находятся вьетнамские бизнесмены. Это члены делегации из Ханоя, которая прибыла в Беларусь 27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:
Мы планируем, что совместное предприятие начнет работать уже в сентябре. Строительство этого завода уже ведется, сделана инфраструктура, строятся корпуса, закупается, производится оборудование.

Вчера на Белорусско-вьетнамском форуме мы подписали контракт на поставку 200 единиц полнособранной техники и 200 комплектов.

Беларусь поставит во Вьетнам 400 машин: делегация из Ханоя прибыла на МАЗ

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