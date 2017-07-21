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Беларусь построит четыре газовые скважины в Полтавской области Украины

21.07.2017 - 13:45

Новости Беларуси. Беларусь построит четыре газовые скважины в Полтавской области Украины. Рынок нефтесервисных услуг в стране растет – предстоит увеличить добычу нефти и газа. Участие в тендерах принимает и «Белоруснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 июля в Киеве проходит совместный бизнес-форум, где деловые круги двух стран обсуждают совместные перспективы. Портфель контрактов уже превысил ожидания. На площадке заключены сделки на общую сумму более 45 миллионов долларов.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Общая сумма поставок белорусской продукции в соответствии с этими соглашениями составит 47 млн долларов. Это очень хороший вклад в наш экспортный портфель. Что касается взаимодействия деловых кругов, у нас сложились тоже очень конструктивные и дружеские связи. Я предвижу, что 30% прирастить в нашем торговом обороте вполне возможно.

Продукция белорусских предприятий на украинском рынке востребована. Например, доля карьерных самосвалов БелАЗ в соседней стране превышает 90%. Сегодня на белорусско-украинском бизнес-форуме наш промышленный гигант подписал еще два контракта на общую сумму 6 миллионов долларов.

Бизнес-форум

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