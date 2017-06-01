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Беларусь предлагает Германии создать совместное производство электромобилей

01.06.2017 - 20:50

Новости Беларуси. 1 июня такая инициатива прозвучала на открытии неправительственного Совета делового сотрудничества двух стран. Наша страна намерена развивать электротранспрот, а потому заинтересована в немецких технологиях и инвестициях. Беларуси также интересен опыт Германии в совершенствовании экономического законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Нам важно взаимодействие именно в рамках этого Совета, потому что здесь будут встречаться и работать люди от бизнеса. Бизнес говорит на одном языке, бизнес быстрее действует, бизнес, если он будет видеть, что ему это выгодно, будет работать даже в тех странах, между которыми могут существовать какие-то политические трудности. Я думаю, что более тесное взаимодействие бизнеса, более тесное переплетение взаимных интересов, взаимных проектов позволит нам в конечном итоге выйти и на более быстрое решение некоторых политических трудностей, которые сегодня существуют между, образно говоря, Востоком и Западом.

Феликс Циммерманн, сопредседатель белорусско-германского неправительственного Совета делового сотрудничества:
Мы намерены сделать Совет площадкой для взаимодействия бизнеса и государственных структур. Условия для инвесторов в Беларуси постоянно улучаются. Не так давно у вас начал действовать пятидневный безвизовый режим, что позволит деловым кругам чаще посещать страну. Мы хотим приложить все усилия, чтобы новые бизнесмены приезжали в Беларусь, а те, кто уже работает здесь, делали это еще эффективнее.

Беларусь предлагает Германии создать совместное производство электромобилей

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