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Беларусь представит свои лучшие научные идеи на выставке высоких технологий в Майами

13.06.2017 - 09:02

Новости Беларуси. Космические разработки, современные технологии на базе нейронных сетей, финансовые сервисы и медицинские инновации. Беларусь представит лучшие научные идеи на побережье Атлантического океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Майами продолжается выставка высоких технологий.

На национальном стенде нашей страны более 80 разработок. Это первая в истории белорусско-американских отношений экспозиция, представляемая на территории США. Выставка ежегодно привлекает крупных американских и европейских инвесторов, разработчиков, исследователей и предпринимателей. В том числе и как крупный плацдарм для выхода на рынки стран Латинской Америки.

Беларусь представит свои лучшие научные идеи на выставке высоких технологий в Майами

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