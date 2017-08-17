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Беларусь представит свою продукцию на старейшей на Ближнем Востоке международной выставке в Дамаске

17.08.2017 - 09:19

Новости Беларуси. Белорусские предприятия примут участие в старейшей на Ближнем Востоке международной выставке. Свою работу крупный форум начинает сегодня в Дамаске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стенде нашей страны – продукция 5 производителей-экспортеров: сельскохозяйственная и городская техника, медицинское оборудование, и мебель. Всего инновационный потенциал представят компании из пяти десятков стран.

Дамасская международная выставка – ведущее событие в экономическом календаре Сирии. Экспозиция проводилась ежегодно с 1954 года, однако последние 6 лет из-за неспокойной обстановки в регионе ее работа была прекращена. Как отмечают организаторы, международная выставка должна положить начало реконструкции страны. С помощью этой площадки Сирия рассчитывает заключить контракты на поставку современного оборудования и техники в различных сферах.

Беларусь представит свою продукцию на старейшей на Ближнем Востоке международной выставке в Дамаске

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