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Беларусь примет участие в международной благотворительной акции: знаменитые белорусы раскрасят традиционные японские куклы

27.02.2017 - 11:21

Беларусь  присоединяется к международному благотворительному проекту японского дизайнера Кензо. Акция была придумана всемирно известным японцем с целью поддержки и быстрейшего восстановления родной страны после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году.

Знаменитые художники и дизайнеры планеты раскрашивают традиционные японские куклы Окиагари-кобоши. Каждый – в свойственной ему индивидуальной манере, со своим посылом и искренним пожеланием. А средства, вырученные с  их продажи, идут на помощь жертвам аварий на атомных электростанциях. Очередная такая выставка японской игрушки откроется 11 марта в Киеве.

В этом году в этой международной акции принимает участие и Беларусь.  Состав белорусского десанта на международном благотворительном проекте самый разнообразный – это и любимые исполнители, и признанные дизайнеры, и талантливые художники, и ведущие телеканала СТВ.  Хотите посмотреть, как разрисовали свои комоши телеведущий СТВ Егор Хрусталёв и белорусский художник – Андрей Смоляк?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Егор Хрусталёв, телеведущий СТВ, Андрей Смоляк, художник, член Союза художников Республики Беларусь, почётный академик Европейской академии искусств.

Андрей Смоляк, художник
Егор Хрусталёв, телеведущий
Фото. Егор Хрусталёв, телеведущий

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