Беларусь примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран участниц «Восточного партнерства» и Вышеградской группы

Новости Беларуси. Беларусь примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство» и Вышеградской группы. Крупный форум стартует 31 августа в Будапеште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на нем представит министр иностранных дел Владимир Макей. В центре внимания – вопросы регионального взаимодействия стран, а также подготовка саммита «Восточное партнерство», который состоится в ноябре 2017 года в Брюсселе.

В рамках форума запланирована встреча Владимира Макея с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, а также руководителями внешнеполитических ведомств других стран.

Вышеградская группа объединяет четыре центрально-европейских государства – Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию. Страны «четверки» также входят в проект «Восточное партнерство», основная цель которого укреплять интеграционные связи Евросоюза с другими государствами.