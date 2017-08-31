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Беларусь примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран участниц «Восточного партнерства» и Вышеградской группы

31.08.2017 - 09:12

Новости Беларуси. Беларусь примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство» и Вышеградской группы. Крупный форум стартует 31 августа в Будапеште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на нем представит министр иностранных дел Владимир Макей. В центре внимания – вопросы регионального взаимодействия стран, а также подготовка саммита «Восточное партнерство», который состоится в ноябре 2017 года в Брюсселе.

В рамках форума запланирована встреча Владимира Макея с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, а также руководителями внешнеполитических ведомств других стран.

Вышеградская группа объединяет четыре центрально-европейских государства – Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию. Страны «четверки» также входят в проект «Восточное партнерство», основная цель которого укреплять интеграционные связи Евросоюза с другими государствами.

Беларусь примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран участниц «Восточного партнерства» и Вышеградской группы

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