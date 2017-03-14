новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Беларусь прорабатывает вопрос экспорта на израильский рынок автобусов МАЗ

14.03.2017 - 09:53

Новости Беларуси. Ближневосточный вектор. Беларусь рассчитывает на увеличение объема инвестиций и товарооборота с Израилем. Об этом шла речь в Минске на заседании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

В прошлом году страны наторговали на 93 миллиона долларов, и это далеко не предел. Мы поставляем нашим партнерам строительные материалы, продукцию металлолитейного производства, продукты питания.

В свою очередь Израиль экспортирует в Беларусь лекарства, гербициды, технологическое оборудование. Отдельное внимание стороны уделяют продвижению совместно произведенных товаров на рынки третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
В 2016 году начата проработка вопроса экспорта на израильский рынок автобусов МАЗ. И очень бы хотелось, чтобы мы в самое короткое время могли проехаться по прекрасной земле государства Израиль на белорусских автобусах. А еще через некоторое время отметили, что на них присутствует хотя бы 40-50% продукции Израиля. Это уже был бы наш совместный продукт.

Софа Ландвер, министр алии и абсорбции Израиля:
В экономическом плане и нам, и белорусской стороне есть что предложить друг другу. И в области торговли, и в области сельского хозяйства, и в области медицины, и, безусловно, туризма.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества остается туризм. Так, уже больше года между нашими странами действует безвизовый режим. Минск и Тель-Авив связаны регулярными авиарейсами, популярность которых неуклонно растет.

Беларусь прорабатывает вопрос экспорта на израильский рынок автобусов МАЗ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске в связи со смертью Шимона Переса открыта книга соболезнований
В Минске в связи со смертью Шимона Переса открыта книга соболезнований
В Иерусалиме 30 сентября похоронят экс-президента Израиля Шимона Переса
В Иерусалиме 30 сентября похоронят экс-президента Израиля Шимона Переса
Жители деревни Вишнево о Шимоне Пересе: «Он гордился, что он из этой местности родом»
Жители деревни Вишнево о Шимоне Пересе: «Он гордился, что он из этой местности родом»
«Добрая память о нем останется навсегда»: мировые лидеры соболезнуют в связи со смертью Переса
Шимон Перес скончался после инсульта: 93-летний экс-президент Израиля был выходцем из Беларуси
Белорусский Иерусалим: чтобы почтить память Хафеца Хаима в Радунь приехали сотни паломников
Белорусский Иерусалим: чтобы почтить память Хафеца Хаима в Радунь приехали сотни паломников
Юлия Рачински-Спиваков, временный поверенный в делах Государства Израиль в Республике Беларусь
Дни культуры Израиля открываются 20 апреля в Беларуси
МИД Беларуси
МИД: Беларусь на взаимной основе сохраняет дипломатическое присутствие в Израиле
Все новости по теме Беларусь-Израиль
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru