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Беларусь расценивает сотрудничество со странами центрально-европейской инициативы как площадку для взаимодействия с ЕС

30.05.2017 - 16:38

Новости Беларуси. Беларусь расценивает сотрудничество со странами центрально-европейской инициативы как площадку для взаимодействия с ЕС. В ЦЕИ входят около двух десятков государств. С экономической точки зрения, это большой рынок: от Македонии до Беларуси с населением в 250 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна предлагает партнерам взаимодействие в разных сферах: от IT до строительства. Кстати, в 2017 году Беларусь председательствует в этой организации. Беларусь готова расширить сотрудничество до границ ЕАЭС. Уже сейчас к нам проявляют деловой интерес многие партнеры.

Сюзанна Курц, член Федерального совета Австрии:
В сотрудничестве Беларуси и Австрии уже многое сделано и планируется увеличение инвестиций. Взаимодействие будет продвигаться в технической и научной сферах. Не могу не отметить и высокий уровень сотрудничества в образовании.

Франс Трчек, член парламента Словении:
Мы будем сотрудничать в традиционных сферах, а также наладим контакты в IT, сельском хозяйстве и управлению городами. Глядя на Минск, вы с этим хорошо справляетесь.

Многие страны, входящие в ЦЕИ, давние торговые партнеры Беларуси. Только в 2016 году они инвестировали в нашу экономику более 800 миллионов долларов. В этом году Беларусь также проведет заседание парламентской ассамблеи этой организации.

Беларусь расценивает сотрудничество со странами центрально-европейской инициативы как площадку для взаимодействия с ЕС

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