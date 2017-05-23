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Беларусь рассчитывает на расширение диалога с местными и региональными властями стран ЕС и ВП

23.05.2017 - 09:47

Новости Беларуси. Перспективы расширения диалога с местными и региональными властями стран Евросоюза и «Восточного партнерства» обсуждаются в эти дни в Минске на заседании Бюро Конференции местных и региональных властей стран «Восточного партнерства».

Основные темы – экономический рост, содействие занятости населения и создание новых рабочих мест, развитие туризма, энергоффективности и укрепление роли местных органов власти в решении этих вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маркку Марккула, председатель Комитета регионов Европейского союза:
Европейский инвестиционный банк выделяет около 200 миллионов евро на поддержку малых и средних предприятий, чтобы повышать энергоэффективность и внедрять высокие технологии. Эти финансы предназначены и для Беларуси.

Беларусь рассчитывает на расширение диалога с местными и региональными властями стран ЕС и ВП

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