новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой»: Всемирный фестиваль молодежи и студентов откроется в Сочи 14 октября

28.09.2017 - 10:06

Новости Беларуси. Проблемы безопасности и изменения климата, борьба с социальным неравенством. Остро стоящие перед современным обществом темы намерены поднять делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принять представительный форум готовится российский Сочи, куда, по самым скромным подсчетам, приедут больше 20 тысяч молодых людей из полутора сотен стран. К интернациональной встрече присоединятся и белорусы. Журналисты, педагоги, ученые, молодые дипломаты и спортсмены – всего около 300 представителей.

Во время форума планируется организовать масштабную выставку, где будет презентована наша система образования. Кроме того, в экспозиции акцент сделают и на туристическом потенциале страны.

Татьяна Симановская, начальник Управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь:
Мы уже готовы, готовы сесть в самолет, взлететь и стать участниками 19-го Всемирного фестиваля. Каждый делегат будет иметь и парадную, и спортивную формы. Для этого предприятия постарались и отшили нам такую форму.

Самое главное то, что Республика Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой, с молодежным туризмом и спортивными объектами.

Откроется форум парадом-карнавалом в Москве 14 октября, а вот основные мероприятия – семинары, дискуссии – на протяжении недели будут проходить в самом Сочи. Главной площадкой встреч станет Олимпийский парк.

«Беларусь сможет заявить о себе, как о стране с развитой, красивой культурой»: Всемирный фестиваль молодежи и студентов откроется в Сочи 14 октября

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларусь планирует увеличить товарооборот с Новосибирской областью до 500 тысяч долларов
Беларусь планирует увеличить товарооборот с Новосибирской областью до 500 тысяч долларов
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Чеченская республика – это очень перспективный и авторитетный регион: Лукашенко – Кадырову
Но мы вам гарантируем не только качество и цену, но и серьезнейшую обязательность: Лукашенко на переговорах с Кадыровым
Но мы вам гарантируем не только качество и цену, но и серьезнейшую обязательность: Лукашенко на переговорах с Кадыровым
Рамзан Кадыров – Александру Лукашенко: Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами
Рамзан Кадыров – Александру Лукашенко: Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами
Визит Кадырова в Минск: какие темы затронут на переговорах
Визит Кадырова в Минск: какие темы затронут на переговорах
«У вас выпускают продукцию, которая отвечает всем лучшим мировым стандартам»: Геннадий Зюганов о продуктах, комбайнах и менталитете народа Беларуси
«У вас выпускают продукцию, которая отвечает всем лучшим мировым стандартам»: Геннадий Зюганов о продуктах, комбайнах и менталитете народа Беларуси
Геннадий Зюганов: Беларусь и Россия должны наращивать совместный потенциал и «держать порох сухим»
Геннадий Зюганов: Беларусь и Россия должны наращивать совместный потенциал и «держать порох сухим»
Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября
Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru