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Беларусь в объятиях звёзд: астрофотограф Виктор Малыщиц – о секретах своей профессии

10.05.2017 - 13:53

Каждый из нас хотел бы хотя бы на миг попасть в звёздную ночь Ван Гога или совершить путешествие по Млечному пути. Астроном Виктор Малыщиц воплотил мечту миллионов в реальность и запечатлел Беларусь в объятиях звёзд. На фантастические пейзажи его вдохновили красоты синеокой: бессонные ночи на Браславских озёрах, в костёле в Гервятах  и других живописных уголках страны не прошли даром. Ролик нашего астрофотографа стал бестселлером в Интернете.

Любовь к небу началась ещё с пяти лет, когда родители подарили ему первую книгу по астрономии. Спустя время, хобби стало любимой профессией: захотелось делиться звёздными пейзажами с окружающими. Начал снимать на плёночный «Зенит», но однажды победа в фотоконкурсе подарила ему возможность приобрести «зеркалку», затем появился настоящий арсенал высококлассной техники.

С появлением квадракоптеров появилась возможность показать Беларусь с высоты птичьего полёта. Среди  любимых фотомоделей – Полярное сияние в магнитные бури и кучерявые и серебристые облака. Это магия, которой славятся именно наши широты. Часто в кадры попадает созвездие Скорпиона. Это номер один для фотографов.  Главное запечатлеть яркие метеоры и свечение атмосферы.

Конечно, снять спектакль на ночном небе непросто из-за «капризов» погоды, чёрной тьмы в лесах, и, наоборот, мощной подсветки архитектурных памятников. Нужно, чтобы ни одного фонаря не было в радиусе пару километров. Порой, ночёвки в лесах не обходятся без приключений.

Недавно фотографии Виктора Малыщица разместили в учебнике по истории искусств для шестого класса.

В планах – захватывающие путешествия по Полесью и работа над новым роликом.

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