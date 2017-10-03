новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Беларусь –ворота между Востоком и Западом»: первая конференция почетных консулов открылась в Минске

03.10.2017 - 14:45

Новости Беларуси. Первая конференция почетных консулов открылась в Минске. Она собрала почти 60 дипломатов, работающих в 56 государствах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетный консул – человек, как правило, авторитетный в политических и деловых кругах у себя на Родине. Он занимается развитием дружественных отношений, представляя интересы своей страны за рубежом. Главная тема нынешней встречи – расширение торговли и привлечение иностранных инвестиций в Беларусь.

Драголюб Швоня, Почетный Консул Республики Беларусь в Республике Сербия:
В ноябре мы ожидаем визит вашего Президента. Это самое последнее. В это время мы будем подписывать, моя компания, которую я возглавляю, будет подписывать большой контракт по поставке тракторов, 800 штук, на следующий год.

Майкл Моргулис почетный консул Республики Беларусь в штате Флорида (США), руководитель фонда «Духовная дипломатия»:
Недавно была в Майами встреча, конференция по высокой технологии, где участвовало 9 000 человек, и 27 – представителей Беларуси. Белорусские компании заключили договор примерно на 10 млн долларов с американскими компаниями. Так что я вижу огромную перспективу в развитии наших отношений, и недавно на заседании Конгресса я сказал, что Беларусь – это ворота между Востоком и Западом. Эти ворота открыты для всех добрых намерений.

Приветствуя почетных консулов в Минске, министр иностранных дел Владимир Макей отметил их особую роль в выстраивании прочных мостов между странами. А также заметил, что эта встреча наверняка положит начало хорошей традиции предстоящих конференций.

«Беларусь –ворота между Востоком и Западом»: первая конференция почетных консулов открылась в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается открытости, честности, и справедливости: Президент принял верительные грамоты от послов
В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается открытости и справедливости: Президент принял верительные грамоты от послов
«В Шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях»: 11 послов вручили верительные грамоты Лукашенко
«В Шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях»: 11 послов вручили верительные грамоты Лукашенко
Необходимо строить и укреплять мосты: Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов
Необходимо строить и укреплять мосты: Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов
Референдум в Испании: полиция изымает урны и бюллетени для голосования
Референдум в Испании: полиция изымает урны и бюллетени для голосования
WADA исключило алкоголь из списка запрещённых веществ для ряда видов спорта
WADA исключило алкоголь из списка запрещённых веществ для ряда видов спорта
Они называют себя бойцами невидимого фронта: особенности деятельности переводчиков, которые работают с первыми лицами государств
Они называют себя бойцами невидимого фронта: особенности деятельности переводчиков, которые работают с первыми лицами государств
«Если мы используем оружие против КНДР – это будет очень грустный день для Пхеньяна»: смогут ли США и КНДР решить «корейский кризис»
«Если мы используем оружие против КНДР – это будет очень грустный день для Пхеньяна»: смогут ли США и КНДР решить «корейский кризис»
В Германии проходят выборы в Бундестаг: по опросам, лидирует Ангела Меркель
В Германии проходят выборы в Бундестаг: по опросам, лидирует Ангела Меркель
Все новости по теме Международная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru