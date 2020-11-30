Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?
Новости Беларуси. Без реальных зрителей, но с многомиллионной поддержкой. 29 ноября стало известно имя победителя международного детского песенного конкурса «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые за всю историю форум прошел в онлайн-формате. Но, как оказалось, это не лишило его полноты звучания сильных голосов молодых исполнителей, зрелищности на концертной площадке. А, может быть, даже добавило поклонников по всему миру, хоть и в виртуальном варианте. Всего выступили участники из 12 стран. Наша представительница Арина Пехтерева выступила под номером пять.
Результаты конкурса, в котором белорусским талантам так часто улыбается удача, – в материале Яны Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Вот так необычно в этом году выглядит закулисье конкурса. Номера участников были записаны заранее, но «Евровидение» идет в прямом эфире, и аппаратные телеканалов-вещателей – каждый из своей страны – обеспечивают все вместе общую яркую телекартинку.
«Мир на ладонях» у Арины Пехтеревой. Месседж юной певицы о самом важном и актуальном в 2020 году – только всем миром можно противостоять пандемии. 12-летняя могилевчанка покорила фанатов конкурса своим вокалом. Обладательница необыкновенного тембра, диапазона и стального характера. Национальный отбор она штурмовала трижды.
«Шла целых 6 лет». Как белоруска Алина Пехтерева готовилась к детскому конкурсу «Евровидение-2020»?
Арина Пехтерева, представительница Беларуси на международном детском конкурсе «Евровидение-2020»:
Очень важный день в моей жизни. Очень долго к нему шла, целых шесть лет. Каждый год готовилась к «Евровидению», шла к этому большому проекту. Этот конкурс мне даст большой опыт и даст мне еще одну цель – попасть на взрослое «Евровидение» и победить там.
Впервые в истории детского «Евровидения» участники вместе, но на расстоянии. В прямом эфире участники ждали развязки интриги в грин-румах.
Беларусь получила 12 баллов от Казахстана, Сербии и Польши. После объявления результатов голосования жюри – Беларусь в топ-3. Все решили голоса зрителей.
Победа у Франции. Жизнерадостной малышке Валентине 11 лет. Она замыкала выступления участников и приглянулась своим задорным исполнением.
Всего за победу боролись 12 стран. Наша Арина в итоге в пятерке лучших.
И все же все вместе участники появились на сцене в финале конкурса – благодаря телемагии. Для музыки ведь нет границ.
«Шла целых 6 лет». Как белоруска Алина Пехтерева готовилась к детскому конкурсу «Евровидение-2020»?
Новости Беларуси. В Польше проходит детское «Евровидение-2020», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.18-й международный форум из-за пандемии коронавируса впервые в истории проходит в дистанционном формате.
От Беларуси представлена Арина Пехтерева.
На прямой связи со студией Яна Шипко. Узнаем у нее все интересные детали.
Яна Шипко, корреспондент:
Мы сейчас находимся в грин-руме, который создали в своей студии наши коллеги из Белтелерадиокомпании. Обычно на конкурсе «Евровидение» он общий, где собираются сразу все участники. В этом году конкурсанты – каждый в своей стране – ожидают результатов, следят за онлайн-трансляцией и готовятся выйти на связь по телемосту с ведущими.
Несмотря на дистанционный формат, в котором впервые проходит конкурс, азарт и волнение все-таки сохраняются, за которые так любят детское «Евровидение». В эти минуты наша участница Арина Пехтерева со своей командой. Выступление юной звездочки из Беларуси Европа увидела под пятым номером.
Вот так, словно целый мир, держала в своих руках Арина во время выступления. И это очень символично, ведь ее песня о самом главном в 2020 году – как объединить усилия в борьбе с пандемией. Для юных участников очень важно, что конкурс, несмотря на все препятствия, все-таки состоялся, хоть и в онлайн-формате. Арина мечтала о том, чтобы представить Беларусь на детском «Евровидении» целых шесть лет. И тема выступления нашей участницы перекликается с девизом конкурса «Move the world» – «Двигай мир».
Мы пообщались с Ариной и ее командой накануне, буквально за несколько минут до начала конкурса. Что говорит сама участница об эмоциях финального дня, и какой месседж она пытается донести до слушателя в своей песне?
Арина Пехтерева, представительница Беларуси на международном детском конкурсе «Евровидение-2020»:
Честно говоря, немного волнительно, потому что это очень важный день в моей жизни. Очень долго к нему шла, целых шесть лет. Каждый год готовилась к «Евровидению», шла к этому большому проекту, поэтому есть маленькое волнение. У нас пришла мысль песни, написать, что происходит сейчас в мире, и это была пандемия коронавируса. Песню мы написали именно о ней. Мы писали песню где-то месяц, аранжировку. За два месяца получилась такая чудесная песня.
Что нужно знать о нашей участнице? Арине 12 лет, она из Могилева и обладает поистине необыкновенным тембром, который слушатели узнают с первых нот. Также поражают технические возможности ее голоса – исполнить юная певица может все: от классики до рока. Кроме того, у нее уже есть опыт участия в крупных телевизионных проектах, как, например, российское шоу «Голос». Что рассказывает о подготовке к конкурсу педагог по вокалу?
Татьяна Галиновская, педагог по вокалу:
У Арины просто неповторимый тембр, она узнается, можно сказать, с первых нот любому слушателю. Это здорово. У нее большие технические возможности голоса, то есть, она может спеть от классики до рока. Она универсальная певица. А здесь она показала себя немножко с другой стороны, очень хорошо.
Алеся Ткаченок, хореограф-постановщик:
Моя задача была – не помешать, поэтому мы поставили чуть-чуть, пару маячков, которые говорят о драматургии песни. Это тяжелая история, но мы хотим, чтобы она была с надеждой.
Мы верим, что у нас все будет хорошо, и заключительные кадры нашего номера говорят о том, что свет прольется, все уляжется, все будет хорошо, мы победим проблему коронавируса и выйдем очень достойно.
Евровидение всегда был конкурсом телевизионным. Картинка, которую мы видим на экранах, очень важна, и в этом году она очень яркая. Атмосферу конкурса удалось сохранить. Участники даже все вместе появились на экранах в коллаже.
Организаторам даже удалось шагнуть за границы Европы – в выборе победителя мог поучаствовать житель любой точки планеты. Результаты зрительских голосов суммируют с оценками профессионального жюри.
Всего в 2020 году приняли участие 12 стран. Кроме Беларуси, дебютант – Германия, а также Грузия, Испания, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия, Украина и Франция. За организацию в этом году отвечает Польша. Кстати, два года подряд эта страна одерживала победу.
На форумах в комментариях пишут, что Арина могла бы достойно представить нашу страну даже на взрослом конкурсе. Это, к слову, мечта самой юной участницы.