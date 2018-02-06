﻿ Беларусь вошла в топ-20 стран мира с самыми удобными электронными госуслугами | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Беларусь вошла в топ-20 стран мира с самыми удобными электронными госуслугами

06.02.2018 - 10:08

Новости Беларуси. Беларусь вошла в топ-20 государств мира с самыми удобными электронными госуслугами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследование провели аналитики российской IT-компании.

На основе данных ООН они оценивали удобство и технологичность сервисов.

В рейтинге наша страна оказалась на 18-й позиции. В комментариях специалисты отметили быструю и качественную эволюцию электронных услуг в Беларуси, которые по качеству соответствуют высоким международным требованиям.

На верхней строчке списка разместилась Великобритания. В первой пятерке также Австралия, Южная Корея, Сингапур и Финляндия.

Беларусь вошла в топ-20 стран мира с самыми удобными электронными госуслугами

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Майами купили элитный коттедж за 455 биткоинов
В Майами купили элитный коттедж за 455 биткоинов
https://unsplash.com/
Project Syndicate: Киберпреступность - угроза национальной безопасности развитых стран мира
Брестские школьники разработали приложение для смартфона, позволяющее «оживить» реальность
Брестские школьники разработали приложение для смартфона, позволяющее «оживить» реальность
Студенты БГУИР разработали приложение «Голосую!»
Студенты БГУИР разработали приложение «Голосую!»
Каллаур: «В банковской системе есть два проекта, которые основаны на технологии блокчейн»
Каллаур: «В банковской системе есть два проекта, которые основаны на технологии блокчейн»
Криптовалюта превратилась в спекулятивный инвестиционный актив: что думает о биткоине Павел Каллаур
Криптовалюта превратилась в спекулятивный инвестиционный актив: что думает о биткоине Павел Каллаур
«Всё больше нужно будет специалистов, которые имеют современные знания»: глава Нацбанка Беларуси о цифровой экономике
«Всё больше нужно будет специалистов, которые имеют современные знания»: глава Нацбанка Беларуси о цифровой экономике
Декреты № 3, «О цифровой экономике» и финансовые итоги года: какие темы обсуждали на совещаниях с Президентом
Декреты № 3, «О цифровой экономике» и финансовые итоги года: какие темы обсуждали на совещаниях с Президентом
Все новости по теме It-технологии
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru