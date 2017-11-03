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Беларусь выдвинула свою кандидатуру в исполнительный совет ЮНЕСКО

03.11.2017 - 15:16

Новости Беларуси. В случае избрания наша страна намерена прилагать активные усилия для повышения роли Организации, сообщили в программе Новости «24 часа». Об этом заявил посол Беларуси во Франции и постоянный представитель нашей страны при ЮНЕСКО Павел Латушко.

В эти дни в Париже проходит 39-я сессия Генеральной конференции международной структуры. Выступая с высокой трибуны, Павел Латушко отметил, что Беларусь достигла значимых успехов в науке и культуре, имеет хорошие наработки в области образования и готова делиться своим опытом.

Наша республика вошла в состав ЮНЕСКО в 1954 и на протяжении многих лет поддерживает с организацией плодотворные, динамичные отношения.

Выборы в Исполнительный совет намечены на 8 ноября. В руководящий Орган Беларусь избирается уже в 5-й раз.

Беларусь выдвинула свою кандидатуру в исполнительный совет ЮНЕСКО

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