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Беларусь XVI века: в Национальной библиотеке представили факсимильные карты Джованни Вавассори

09.06.2017 - 16:40

Новости Беларуси. Как видели наши земли картографы XVI века и какие белорусские реки были известны ученым средневековья. 9 июня в Национальной библиотеке представили факсимильные карты мира. Их начертил известный венецианец Джованни Вавассори, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воссозданием этих исторических раритетов занимался Владимир Лиходедов на точной копии печатного станка времен Скорины. Только на подготовку оттисков у минского мастера ушел целый год. Всего из-под пресса вышло 12 карт – и каждая неповторима. Все экземпляры пополнят коллекции крупнейших белорусских музеев и библиотек. А вот оригинальные карты – их несколько – пока мало изучены. Места нахождения некоторых даже засекречены.

Владимир Лиходедов, лауреат премии «За духовное возрождение»:
Здесь река Днепр, река Западная Двина и вот климатический пояс Борисфен. Это наша Земля. Такой ее видел и представлял в XVI веке известный картограф Джованни Вавассори. Здесь каждая буквочка втиснута, пропечатана, каждая линия. В таких изданиях присутствует душа.

Такой необычный подарок музеям и библиотекам преподнесли в рамках проекта газеты «СБ. Беларусь Сегодня» – «В поисках утраченного». Больше 10 лет историки, журналисты и ученые с фотографической точностью восстанавливают прошлое – нашей страны и не только.

Беларусь XVI века: в Национальной библиотеке представили факсимильные карты Джованни Вавассори

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