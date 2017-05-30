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Беларусь заинтересована в многоплановом сотрудничестве с Таиландом

30.05.2017 - 13:43

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в многоплановом сотрудничестве с Таиландом. Об укреплении межпарламентских связей и экономическом взаимодействии с этой страной Юго-Восточной Азии 30 мая шла речь в Парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первый квартал белорусский экспорт в Таиланд увеличился на 23%. Однако потенциальные возможности товарооборота гораздо шире. Новый импульс может придать официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко, который ожидается в 2018 году. В ближайшее время планируется провести белорусско-таиландский бизнес-форум.

Пирасак Порджит, второй вице-председатель Национального законодательного собрания Королевства Таиланд:
Сейчас мы импортируем из Беларуси в основном калийные удобрения, а Беларусь покупает у нас рис и каучук. Достаточно перспективным выглядит возможное сотрудничество в области автомобилестроения. В частности поставок сельскохозяйственной техники белорусских марок.

Торгово-экономическое сотрудничество как фундамент двусторонних отношений обсуждали и в белорусском Правительстве. Представительную делегацию из Таиланда принял вице-премьер Владимир Семашко. Речь шла о возможностях увеличения показателей взаимной торговли.

Беларусь заинтересована в многоплановом сотрудничестве с Таиландом

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