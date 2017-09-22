новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Беларусь занимается защитой прав детей и в своей стране, и на глобальном уровне» – представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

22.09.2017 - 14:52

Новости Беларуси. Беларусь и ЮНИСЕФ намерены расширять сотрудничество. Речь об этом 22 сентября шла в верхней палате парламента на встрече с представителем Фонда в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны договорились более активно привлекать в этом вопросе бизнесменов.

Особое внимание – проектам, призванным поддерживать наиболее незащищенные категории детей, а также направленным на борьбу с наркотиками. На встрече также прозвучала идея о необходимости появления в нашей стране института, уполномоченного по правам ребенка.

Рашед Сарвар, представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:

В этом году Беларусь является вице-президентом нашего исполнительного комитета в Нью-Йорке. Это огромнейшее достижение Беларуси на международном уровне и ЮНИСЕФА. Это показывает, что Беларусь не только занимается защитой прав детей в Беларуси, но и на глобальном уровне. Мы очень ценим это.

Беларусь и ЮНИСЕФ сотрудничают более 60 лет. Сейчас фонд реализует в нашей стране вторую программу с бюджетом в 8 миллионов долларов. Средства идут на социальные проекты и усовершенствование законодательства в области защиты прав детей.

«Беларусь занимается защитой прав детей и в своей стране, и на глобальном уровне» – представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Уладзімір Макей падтрымаў дагавор аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў»: Беларусь принимает участие в 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
«Уладзімір Макей падтрымаў дагавор аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў»: Беларусь принимает участие в 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Антониу Гутерриш: ООН подчеркивает особое место Беларуси в многосторонней дипломатии
Антониу Гутерриш: ООН подчеркивает особое место Беларуси в многосторонней дипломатии
Генсек ООН: военное решение ситуации в КНДР было бы катастрофой
Генсек ООН: военное решение ситуации в КНДР было бы катастрофой
Какие вопросы будут обсуждать на 72 сессии Генассамблеи ООН
Какие вопросы будут обсуждать на 72 сессии Генассамблеи ООН
Новые санкции ООН вместе со старыми лишат Северную Корею более 90% доходов от экспорта сырья и товаров
Новые санкции ООН вместе со старыми лишат Северную Корею более 90% доходов от экспорта сырья и товаров
Совбез ООН назвал действия КНДР угрозой всему миру
Совбез ООН назвал действия КНДР угрозой всему миру
После запуска КНДР очередной баллистической ракеты Совбез ООН собрался на экстренное заседание
После запуска КНДР очередной баллистической ракеты Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Северная Корея заявила, что в любой момент может нанести авиаудар по военно-морской базе США
Северная Корея заявила, что в любой момент может нанести авиаудар по военно-морской базе США
Все новости по теме заседание ООН, ООН
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru