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«Белавиа» о лоу-костах: «Здесь надо ставить вопрос не ценообразования, а того, чтобы пассажиру мы говорили о выборе»

06.02.2018 - 01:59

Новости Беларуси. Ситуацию с лоу-костами обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Насколько верны те упрёки, что «Белавиа» не хочет допускать конкурентов и вместе, может быть, с Национальным аэропортом создаёт такую ситуацию – не появляются у нас эти компании?

Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникаций национальной авиакомпании:
Авиакомпания, в принципе, не принимает никаких решений – кто летает в Беларусь, а кто – нет. В первую очередь, мы, как авиакомпания, должны обеспечить хороший уровень сервиса, развитие транзита и доступность наших билетов для желающих, для наших клиентов. Что касается темы въездного туризма, непосредственно, лоу-костов, то здесь надо ставить вопрос не ценообразования, а вопрос того, чтобы пассажиру мы говорили о выборе.

Например, авиакомпании, другого транспорта.

Надо говорить о том, чтобы для начала жители других стран узнали о стране, чтобы у них появилась мотивация посетить. И только после того, как появляется эта мотивация, в данном случае, турист – он только тогда начинает какую-то выстраивать логистику.

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