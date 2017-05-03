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БелАЗ, «Великий камень» и агропредприятия: продолжается пресс-тур китайский журналистов в Беларусь

03.05.2017 - 09:10

Новости Беларуси. Представители Китая находятся в Беларуси с пресс-туром. Накануне журналисты из Поднебесной побывали на знаковых объектах страны. Это БелАЗ, индустриальный парк «Великий камень». А также ведущие агропредприятия Минской области. Особо поразила журналистов наша крупногабаритная техника.

В КНР эксплуатируется 485 карьерных самосвалов белорусского производства. Налажено сервисное обслуживание. Отметила делегация и успехи совместного белорусско-китайского предприятия по сборке легковых авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тя Тин Фун, журналист (Китай):
Это хороший проект. Правительство двух стран дали большую поддержку этим проектам.

3 мая в программе делегации из Китая – 6 мероприятий. Журналисты посетят кондитерскую фабрику, ПВТ и выставку «СМИ в Беларуси».

БелАЗ, «Великий камень» и агропредприятия: продолжается пресс-тур китайский журналистов в Беларусь

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