БелАЗ, «Великий камень» и агропредприятия: продолжается пресс-тур китайский журналистов в Беларусь

Новости Беларуси. Представители Китая находятся в Беларуси с пресс-туром. Накануне журналисты из Поднебесной побывали на знаковых объектах страны. Это БелАЗ, индустриальный парк «Великий камень». А также ведущие агропредприятия Минской области. Особо поразила журналистов наша крупногабаритная техника.
В КНР эксплуатируется 485 карьерных самосвалов белорусского производства. Налажено сервисное обслуживание. Отметила делегация и успехи совместного белорусско-китайского предприятия по сборке легковых авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тя Тин Фун, журналист (Китай):
Это хороший проект. Правительство двух стран дали большую поддержку этим проектам.
3 мая в программе делегации из Китая – 6 мероприятий. Журналисты посетят кондитерскую фабрику, ПВТ и выставку «СМИ в Беларуси».