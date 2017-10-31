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«Белэнерго»: отключения электричества из-за ветра единичные, устраняются быстро

31.10.2017 - 20:26

Новости Беларуси. За минувшие сутки ураган «Герварт» оставил без электроснабжения более 120 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества

На данный момент восстановительные работы ведутся в четырех. Как сообщает МЧС, чрезвычайных ситуаций и происшествий из-за непогоды зафиксировано не было.

Андрей Бурбудь, заместитель главного инженера РУП «ОДУ» ГПО «Белэнерго» Республики Беларусь:
Сейчас ситуация в энергосистеме стабильная, отключения носят характер единичных и устраняются в кратчайшие сроки. Стоит отметить, что своевременная подготовка энергоснабжающих организаций к прохождению осенне-зимнего периода позволила избежать масштабных отключений в таких сложных погодных условиях.  

Во многих районах сильный порывистый ветер сохранялся и 31 октября. Дальше циклон будет медленно двигаться за пределы Беларуси.

«Белэнерго»: отключения электричества из-за ветра единичные, устраняются быстро

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