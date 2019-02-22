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Белгидромет: 22 февраля ветер усилится, а на выходных похолодает

22.02.2019 - 10:41

Новости Беларуси. Белгидромет предупреждает об усилении ветра. 22 февраля порывы до 20 м/с уже фиксируют в отдельных районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер сохранится на протяжении всего дня. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. А в выходные, по прогнозам метеорологов, похолодает. Беларусь окажется во власти скандинавского антициклона. До – 12 градусов опустятся столбики термометров. Автомобилистов предупреждают о гололедице.

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