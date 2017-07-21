Бельгия отмечает 21 июля национальный праздник в условиях повышенной террористической угрозы

Новости Бельгии. Национальный праздник отмечает 21 июля Бельгия. Поздравления королю Филиппу направил глава белорусского государства Александр Лукашенко отметил, что наша страна придает большое значение расширению связей с Королевством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжества сегодня пройдут по всей стране, кульминацией станет военный парад. Праздник бельгийцы отмечают в условиях повышенной террористической угрозы. Впервые за историю полицейским – участникам парада – из соображений безопасности выдадут патроны к оружию.