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Бельгийский суд отпустил Карлеса Пучдемона под подписку о невыезде

06.11.2017 - 19:39

Новости Бельгии. Бельгийский суд отпустил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших каталонских министров, ранее заключенных под стражу. Как сообщается, судья не увидел причины держать экс-чиновников под арестом и освободил их под подписку о невыезде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пучдемон с соратниками сдались в полицию в Бельгии после того как Мадрид выдал общеевропейский ордер на их арест. В Испании всем пятерым грозит срок от 30 до 50 лет. Им предъявлены обвинения в мятеже, подрывной деятельности и растрате госсредств.

Бельгийский суд отпустил Карлеса Пучдемона под подписку о невыезде

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