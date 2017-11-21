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Белкоопсоюз: «Мы не оппоненты, мы – деловые партнёры для сельхозпроизводителя»

21.11.2017 - 01:10

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза:
Вообще, потребительская кооперация – мы не оппоненты, мы – деловые партнёры для сельхозпроизводителя. Причём, первоначально основная задача ставилась главой государства – закупать всё у населения. Все излишки сельскохозяйственной продукции мы должны были, необходимо было, закупить у населения. Конечно, время идёт вперёд. И всё сельское население сегодня переспециализируется и превращается в фермерские хозяйства. Почему?

Потому что фермерское хозяйство – это сегодня семейный бизнес.

Вот у нас сегодня отец с сыном, муж с женой, то есть, приоритет семейному бизнесу, тем, кто производят всё это на земле. Потребительская кооперация сегодня выступает товаропроводящей сетью всего того, что произрастает на территории Республики Беларусь. И всё, что мы с вами выращиваем – всё это можно увидеть в ассортименте. Говорят, существует ассортимент какой-то, неправда, нельзя прицепливаться к какому-то конкретному ассортименту – всё, что произрастает, должно быть, имеет право на реализацию в розничной торговой сети.    

Егор Хрусталёв, ведущий:
Насколько сложно вам сдать продукцию? Потому что, если, действительно,  получается так, что фермер производит что-то, что ему легче, быстрее, комфортнее и дороже он может продать за пределы Беларуси, чем отдать в собственные магазины, в том числе, и ваши?

Оксана Скиндер:
Эту проблему мы уже увидели очень давно. И последних лет 5, ежегодно мы проводим с фермерскими хозяйствами, с наиболее активными сдатчиками сельскохозяйственной продукции совещания. На них мы определяем, что нам интересно, определяем позиции: в чём заинтересованы торговые предприятия, рынки – в реализации какого спектра сельскохозяйственной продукции. И это дало своеобразный толчок.

Потому что сегодня каждый день меняется культура питания.

Сегодня в приоритете идут зеленные культуры  в свежем виде. И очень многие фермеры, благодаря им вся эта продукция появилась на прилавках, вся эта продукция на наших рынках стала максимально доступна любому покупателю на территории республики нашей. 

Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

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