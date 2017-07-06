Белкоопсоюз отметил 100-летний юбилей

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления заготовок Белкоопсоюза – Оксана Скиндер.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления заготовок Белкоопсоюза – Оксана Скиндер.
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