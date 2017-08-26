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Белорус Дмитрий Жирмонт взял титул в одиночном турнире серии Futures

26.08.2017 - 22:45

Новости Беларуси. На протяжении трех недель в погоне за рейтинговыми очками на минских кортах сражались белорусские и иностранные теннисисты. В столице прошло сразу несколько турниров серии Futures, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последний из них завершился 26 августа.

Лишь на третьей неделе титул в одиночном турнире удалось взять белорусу. Дмитрий Жирмонт, проигравший финальный поединок неделей ранее, сегодня взял свое. В решающем матче ему противостоял Уго Гренье, который прежде продвигался по турнирной сетке весьма уверенно. За весь турнир он проиграл всего 12 геймов.

Но в титульном споре Жирмонт заставил француза огорчиться – 7:6, 6:2.

Минские 15-тысячники традиционно дают возможность отечественным спортсменам проявить себя и запастись рейтинговыми очками. Однако состав зарубежных участников и серьезная конкуренция не обещают никому из хозяев легкой жизни.

Эдуард Гладков, директор турнира:
Как показала серия этих турниров, что очень много иностранцев было из разных стран. Это и Америка, и Европа, и Ближний Восток. Очень много иностранцев разных приезжали. Многие приехали на три все, кто-то приехал на первый-второй, потом уехал.

Ближайшим столь же крупным турниром, который примут минские корты, станет Кубок Павлова – это аналогичные состязания для девушек.

Они пройдут в ноябре.

Источник фото: instagram.com/belarustennis/

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