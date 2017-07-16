новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорус Егор Шаранков – в числе лидеров международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2017»

16.07.2017 - 13:49

Новости Беларуси. На «Славянском базаре в Витебске» 16 июля определятся фавориты XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. На сцене Летнего амфитеатра 15 талантливых певцов исполнят мировые хиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование будет открытым, поэтому зрители сразу увидят сумму баллов за два дня. Однако окончательное решение жюри о присуждении Гран-при станет известно лишь в день закрытия форума.

А накануне поздно вечером по итогам первого дня финала определилась четверка лидеров. В их числе и наш Егор Шаранков. Для выступления белорус выбрал песню на родном языке.

Пронзительная баллада «Крыжы» на стихи Янки Купалы принесла 19-летнему вокалисту 75 баллов. Столько же жюри присудило и российской конкурсантке Лилии Вельтман. Наивысшая оценка первого дня конкурса немногим больше: по 76 баллов получили Невена Божович из Сербии и Влад Сытник из Украины.

Егор Шаранков, участник международного фестиваля искусств «Славянский база в Витебске» (Беларусь):
Песня такая тяжелая, балладная, с очень глубоким смыслом, поэтому я старался сконцентрироваться и все сделать, отработать хорошо.

Кета Цверавы, участник международного фестиваля искусств «Славянский база в Витебске» (Грузия):
Не все идеально, но я довольна. Хорошие баллы. Я просто счастливая сейчас, потому что там такие эмоции, зал огромный.

Тем временем Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. 16 июля на «Славянском базаре» богатой будет и театральная программа. Особенно феерично заполнит улицы фэст «На семи ветрах»: зрителей ждут более десятка представлений театров и перформеров из России, Беларуси, Швеции, выступления танцоров и музыкантов.

Белорус Егор Шаранков – в числе лидеров международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2017»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Праздник славянской дружбы с молдавским акцентом в культурной столице мира: «Славянский базар в Витебске» снова зажигает
Праздник славянской дружбы с молдавским акцентом в культурной столице мира: «Славянский базар в Витебске» снова зажигает
Тамара Гвердцители: «Когда запели «Песняры», передо мной открылся уникальный мир белорусской музыки, народа и природы»
Тамара Гвердцители: «Когда запели «Песняры», передо мной открылся уникальный мир белорусской музыки, народа и природы»
Море аплодисментов и океан музыки и эмоций: как в Витебске стартовал XXVI «Славянский базар»
Море аплодисментов и океан музыки и эмоций: как в Витебске стартовал XXVI «Славянский базар»
Едем в гостиницу, греемся, концентрируемся: как участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» готовятся к выступлению
Едем в гостиницу, греемся, концентрируемся: как участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» готовятся к выступлению
Мы любим ходить по вашему Бродвею, по нашему Арбату: солист «Отпетых мошенников» в Витебске
Мы любим ходить по вашему Бродвею, по нашему Арбату: солист «Отпетых мошенников» в Витебске
Александр Олешко на «Славянском базаре»: Мне эта крыша всегда напоминала мост от зрителя к артисту
Александр Олешко на «Славянском базаре»: Мне эта крыша всегда напоминала мост от зрителя к артисту
Продемонстрировать свою индивидуальность: 15 июля на «Славянском базаре» День молодежи
Продемонстрировать свою индивидуальность: 15 июля на «Славянском базаре» День молодежи
День Союзного государства на «Славянском базаре»: каким запомнят 14 июля зрители, гости и артисты
День Союзного государства на «Славянском базаре»: каким запомнят 14 июля зрители, гости и артисты
Все новости по теме Славянский базар в Витебске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru