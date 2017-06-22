Белорус утонул на курорте в Испании, спасая своих детейБелорус утонул на курорте в Испании

Новости Беларуси. Трагическое сообщение пришло из Испании. На курорте в Аликанте утонул гражданин Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40-летний сотрудник МВД отдыхал на море с семьей. Неожиданно детей минчанина стало затягивать течением. Родители бросились им на помощь. Супруга выплыла, а мужчина не смог. Буквально через несколько минут спасатели вытащили его на берег. 20 минут мужчину пытались реанимировать, однако он скончался. Вскрытие показало, что белорус был трезв. Помощь семье погибшего оказывает посольство нашей страны в Испании.