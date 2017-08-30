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Белоруса унесло течением на Кипре, его нашли живым на следующие сутки

30.08.2017 - 00:08

Новости Беларуси. Невероятную история спасения сообщает местная пресса. Все произошло в городе Пафос, это юго-западная часть острова Кипр. Утром 28 августа 34-летний белорус отправился купаться, и больше его никто не видел.

В тот же день, как пишет Cyprus Mail, была развернута поисковая операция, во время которой были задействованы дайверы, спасательное судно. Белоруса искали и с помощью вертолета.

Мужчину обнаружили на следующий день.

На дороге между пляжами Помос и Пахиаммос. Белорус рассказал, что его унесло сильным течением, вернуться на свой берег он не смог, потому что был окончательно обессилен. Ночь мужчина провел на отдаленном пляже. На следующий день он выбрался на дорогу. 

От медицинской помощи белорус отказался. По информации издания, в котором была опубликована эта новость, мужчина на Кипре отдыхает не первый раз.

Несколько лет назад в Сочи произошла удивительная история.

Автомобиль на большой скорости выехал на эстакаду. Перескочив через ограждение, иномарка упала с двадцатиметровой высоты на дорогу и от удара в прямом смысле превратилась в груду металлолома. Водитель чудом остался жив (здесь подробнее).

Paphos. Источник фото: thomson.co.uk

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