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Белорусам слетать в Гонконг теперь проще. С 13 февраля начнет действовать безвизовый режим

18.01.2018 - 15:22

Новости Беларуси. Безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом начнет действовать уже с 13 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По мнению экспертов, это позволит  вывести на новый уровень сотрудничество сразу в нескольких сферах. Речь в первую очередь о бизнесе и туризме.

Гонконг является одним из ведущих финансовых центров не только Азии, но и всего мира. ВВП региона превышает 300 миллиардов долларов США. Виза в Гонконг для белорусов стоит 30 долларов.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии  пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь і грамадзяне Кітайскай Народнай Рэспублікі, якія з’яўляюцца сталымі жыхарамі Ганконга, атрымаюць права ўязжаць, выязжаць, знаходзіцца і праязжаць транзітам без віз на працягу тэрміна, які не перавышае 14 дзён.

Ранее Беларусь и Гонконг подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Документ должен создать благоприятные условия для сотрудничества в финансовой сфере.

Белорусам слетать в Гонконг теперь проще. С 13 февраля начнет действовать безвизовый режим

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