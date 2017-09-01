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Белоруска Екатерина Галкина в упражнениях с булавами завоевала серебро на ЧМ по художественной гимнастике

01.09.2017 - 18:16

Белоруска Екатерина Галкина в упражнениях с булавами завоевала серебро на ЧМ по художественной гимнастике

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Источник фото: instagram.com/galkina_katia
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