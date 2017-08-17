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Белоруска погибла в Португалии

17.08.2017 - 17:51

Новости Беларуси. Гражданка Беларуси погибла на Мадейре. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры.

При каких обстоятельствах погибла женщина, не уточняется.

Madeira. Picture: Getty

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