Белоруска погибла в Португалии

Новости Беларуси. Гражданка Беларуси погибла на Мадейре. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры.
При каких обстоятельствах погибла женщина, не уточняется.
Новости Беларуси. Гражданка Беларуси погибла на Мадейре. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры.
При каких обстоятельствах погибла женщина, не уточняется.
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