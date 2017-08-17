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Белоруска-рекордсменка Книги Гиннесса: «В истории ты остался, будь благодарен этому»

17.08.2017 - 22:33

Елена Белова, четырёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы – уникальный человек, Вы в Книге рекордов Гиннеса, как первая дама, которая четырежды стала олимпийским чемпионом по фехтованию, рапира. Многократный чемпион мира, многократный чемпион Европы, призёр, естественно, Олимпийских Игр неоднократный. В общем, самый фантастические регалии, самый высокий титул. Как Вы считаете, Вам достаточно воздаётся за те заслуги, которые у Вас есть? Или так уж устроено наше, современное общество, что мы достаточно быстро забываем тех людей, которые совсем недавно были кумирами?

Елена Белова, четырёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах:
Вы знаете, есть замечательное изречение: «Пришли другие времена, зашли другие имена». Это настолько закономерно и естественно, что кумиры 60-ых, конечно, не так же востребованы сейчас. Сейчас появляются другие кумиры. И это – такой процесс, который должен проходить всегда. И поэтому, может, у людей какая-то высокая или завышенная самооценка.

Или он хочет, чтобы его воспринимали всегда, что он является первым.

Да, ты был первым в какое-то определённое время, но прошло уже твоё время. Да, и в истории ты остался, будь благодарен этому. Всю жизнь такой востребованности требовать просто, я не знаю, имеет ли смысл.  

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