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Белоруска вошла в число 50 лучших фотографов-портретистов по версии Sony World Photography Awards 2017

13.03.2017 - 11:39

Белорусский фотограф Татьяна Цыганова вошла в число 50 лучших фотографов-портретистов по версии Sony World Photography Awards 2017.

О конкурсе
Я понимала, что этот конкурс такого масштаба, что, в принципе, шансов очень мало. В конце января мне пришло письмо от этой организации, где меня поздравили и сообщили о том, что я попала в топ-50.

Поступило уже несколько предложений от зарубежных журналов, посвященных фотографии, где я могла бы разместить свои работы, статьи.

О конкуренции
У меня  был период, когда я занималась свадебной съёмкой. Я не могу сказать, что конкуренция была настолько, что не хватало клиентов. Клиентов хватало всегда. В области свадебной фотосъёмки всегда существует градация ценовая. И фотограф в любой ценовой категории найдёт себе клиентов.

О фотографии
От цвета зависит очень многое. Со цветом можно вообще полностью поменять внешность человека. Он даже сам себя может не узнать.  

Об эмоциях в фото
В первую очередь, меня интересуют эмоции. В первую очередь я ловлю эмоции. Это меня может заинтересовать больше всего. Если у меня будут две модели: одна очень красивая, а вторая с обычной внешностью, но она умеет очень хорошо работать с эмоциями и лицом, то я остановлюсь на втором человеке.

Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова
Фотограф: Татьяна Цыганова
Фото. Фотограф: Татьяна Цыганова

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