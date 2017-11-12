Белоруски в упорной борьбе уступили американкам в финале Кубка Федерации

Главный трофей Кубка Федерации отправляется в США. В драматичном поединке белоруски уступили со счетом 2:3.

Решающее очко американской команде принесли Коко Вандевеге и Шелби Роджерс. Они были сильнее белорусского дуэта Александра Саснович – Арина Соболенко.

Отметим, капитаны обеих команд в последний момент произвели замены в парах. Напомним, во второй игровой день за Беларусь в одиночных встречах боролись Саснович и Соболенко.

Как это было – здесь подробности:

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Фото: twitter.com/FedCup

Американки становятся чемпионками в 18-й раз. Беларусь впервые дошла до финала.

Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров работой своих подопечных доволен. Он отметил, что второе место – тоже отличный результат, у белорусской команды все еще впереди.

Поклонники благодарят белорусок за то, что спортсменки подарили настоящий праздник в Минске. Болельщики отмечают: наши сражались с американками на равных и показали зрелищный теннис.

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