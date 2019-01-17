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Белоруски вошли в топ-20 самых красивых девушек в мире по мнению авторитетного интернет-портала

17.01.2019 - 21:55

Новости Беларуси. Новость-комплимент для наших соотечественниц. Белоруски в очередной раз признаны одними из самых красивых в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рейтинге авторитетного интернет-портала Missosology мы на 18-й строчке.

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Эксперты учитывали, сколько раз представительницы стран получали титулы в таких масштабных международных конкурсах, как «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Интернешнл». И надо отметить, что в 2018 году белоруски часто были в заголовках бьюти-новостей. После триумфального успеха на конкурсе в Китае наша Мария Василевич вернулась в Беларусь в статусе «Мисс мира Европа».

В топ-25 на «Мисс Супранешнл» вошла Маргарита Мартынова из Слонима.

В десятку стран по числу красоток, по версии Missosology, попали Венесуэла, Филиппины, Пуэрто-Рико, Колумбия, США, Индонезия и Таиланд. А вот российским девушкам не удалось пробиться даже в топ-20.

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