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Белоруски заняли 7-е место в биатлонной эстафете в Хохфильцене

11.12.2017 - 14:32

Новости мира. В австрийском Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Воскресную соревновательную программу заполнили две эстафетные гонки.

Внимание белорусских болельщиков привлекала в первую очередь женская. На стартовом этапе Надежда Скардино выступила очень хорошо, затратив лишь один дополнительный патрон и передав эстафету Ирине Кривко второй. Увы, Ирине не хватило стабильности: при идеальной стрельбе на «лёжке» она отхватила сразу два штрафных круга на «стойке».

Надежда Писарева и Дарья Домрачева на своих этапах сделали все возможное, чтобы вернуть Беларусь в десятку, и на финише наша команда в итоге была седьмой. А победа досталась немкам.


Фото: biathlonworld.com

Если же говорить мужской эстафете, то здесь белорусский квартет замкнул итоговый протокол. После отставания от лидеров более чем на круг наши биатлонисты были сняты с дистанции. Триумф же праздновали норвежцы.


Фото: biathlonworld.com

Надежда Скардино. Источник фото: instagram.com/skardinon/

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