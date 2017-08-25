новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Белоруснефть» открывает официальное представительство в Индии

25.08.2017 - 13:53

Новости Беларуси. Штаб-квартира будет расположена в штате Ассам – это восточная часть республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой шаг направлен на укрепление сотрудничества с одним из крупнейших игроков индийского рынка нефти. Совместный проект состоит из 12 этапов и самый важный – разработка старейшего месторождения «черного золота» в мире. Для белорусской стороны это имиджевый проект с хорошими финансовыми результатами. В свою очередь, Индия сможет запустить в работу нефтяную жилу, которая пустуют последние десятилетия.

«Белоруснефть» открывает официальное представительство в Индии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Инвестиции на сумму в $3 млн: Беларусь и Индия реализуют три крупных совместных проекта в фармацевтической отрасли
Инвестиции на сумму в $3 млн: Беларусь и Индия реализуют три крупных совместных проекта в фармацевтической отрасли
Факультатив по изучению индийского языка хинди открыли на факультете международных отношений БГУ
Факультатив по изучению индийского языка хинди открыли на факультете международных отношений БГУ
Производство обуви
Обувная и льняная дипломатия: какие товары скоро отправят из Витебской области в Индию
Конфедерация индийских промышленников заинтересована в открытии офиса в Беларуси
Конфедерация индийских промышленников заинтересована в открытии офиса в Беларуси
Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь
Индийские компании заинтересованы в создании в Беларуси предприятий по производству лекарств
Белорусско-индийская бизнес-конференция пройдет 22 ноября в Минске
Белорусско-индийская бизнес-конференция пройдет 22 ноября в Минске
Национальная экспозиция Беларуси открылась на международной торговой ярмарке в Нью-Дели
Национальная экспозиция Беларуси открылась на международной торговой ярмарке в Нью-Дели
Новый белорусско-индийский фармацевтический завод появится в Беларуси
Новый белорусско-индийский фармацевтический завод появится в Беларуси
Все новости по теме Беларусь-Индия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru