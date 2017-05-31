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Белорусская делегация примет участие в сборах руководящего состава Антитеррористического центра СНГ

31.05.2017 - 09:30

Новости Беларуси. Белорусская делегация примет участие в сборах руководящего состава Антитеррористического центра СНГ. Масштабный форум стартует 31 мая в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере противодействия терроризму обсудят эксперты из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В программе сборов и завершающий этап учений, во время которых участники отработают навыки по освобождению заложников, ликвидации террористов и предотвращению незаконного пересечения границы.

Белорусская делегация примет участие в сборах руководящего состава Антитеррористического центра СНГ

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