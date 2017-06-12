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Белорусская делегация примет участие в заседании Совета управляющих МАГАТЭ

12.06.2017 - 09:24

Новости Беларуси. Белорусская делегация примет участие в заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. Встреча пройдет 12 июня в Вене. Эксперты рассмотрят некоторые ключевые документы МАГАТЭ. Будет дана и оценка ряду государств по использованию ими мирного атома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Совет управляющих обсудит вопросы осуществления гарантий ядерного нераспространения в Сирии и КНДР, а также выполнение Соглашения о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ в Иране.

Беларусь избрана в Совет управляющих МАГАТЭ еще два года назад. Этот статус дает право нашей стране участвовать в принятии решений в деятельности организации, которая объединяет более 160 государств.

Белорусская делегация примет участие в заседании Совета управляющих МАГАТЭ
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