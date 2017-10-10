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Белорусская делегация возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

10.10.2017 - 14:08

Новости Беларуси. Бизнесмены, работники образования и здравоохранения. Представительная белорусская делегация сейчас находится в российской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером здесь пройдет церемония открытия Дней Минска в Москве. Сразу на трех площадках, одна из них недалеко от Кремля, уже развернулись ярмарки отечественных товаров, которые пользуются популярностью у Москвичей.

Основная, деловая часть программы запланирована на 11 октября. Вторник же в Москве начался с церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На Аллее городов-героев в Александровском саду цветы легли к памятным знакам «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой».

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Я думаю, что в процессе проведения Дней Минска в Москве наши связи станут еще крепче и взаимоотношения двух городов станет еще ближе и мы будем более динамично развиваться.

Церемония открытия Дней Минска в Москве состоится в музыкальном театре «Геликон-опера». Зрителей ждет концерт с участием Президентского оркестра Республики Беларусь.

Белорусская делегация возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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