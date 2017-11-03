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Белорусская хоккейная Экстралига: всего 44 шайбы было заброшено 2 ноября

03.11.2017 - 12:25

Новости Беларуси. Очередной игровой день белорусской хоккейной Экстралиги выдался богатым на голы. В 6 встречах суммарно было заброшено 44 шайбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самой крупной победы 2 ноября добилась минская «Юность», которая на «Чижовка-Арене» уничтожила «Брест» – 11:2.

Лидер таблицы – «Шахтер» – пропустив первым от скромного «Могилева», в дальнейшем разошелся и нокаутировал клуб с востока страны со счетом 7:2.

«Неман» всухую расправился с «Динамо-Молодечно», «Беларусь U-20» добилась 3-й победы подряд, уложив на лопатки «Лиду», а «Гомель» за минуту до сирены вырвал 3 очка в Витебске.

Белорусская хоккейная Экстралига: всего 44 шайбы было заброшено 2 ноября

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