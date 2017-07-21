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Белорусская игра «Кота печь» может пополнить список историко-культурных ценностей страны

21.07.2017 - 08:57

Новости Беларуси. Список историко-культурных ценностей Беларуси может пополниться еще одним уникальным обрядом – игрой «Кота печь». Она была широко распространена на территории Дзержинского района и являлась своего рода развлечением для сельской молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под потолок привязывали съедобную фигурку кота: лапы – из хлеба, ушки – из сала, а хвост – из колбасы. А после начиналась шуточное соревнование между участниками, главная цель которого – откусить самый лакомый и вкусный кусок. При этом соперники могли мешать друг другу: например, ставить подножки, завязывать руки или глаза. Проходила такая забава перед началом рождественского поста и сопровождалась богатыми угощениями, песнями и плясками.

Белорусская игра «Кота печь» может пополнить список историко-культурных ценностей страны

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